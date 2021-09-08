В новом отчете Bloomberg Crypto Outlook , говорится о том, что на рынке криптовалют снова активизируются инвесторы-быки после последнего масштабного обвала.

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Ethereum и биткоин на пути к новым рекордам

В последнее время биткоин был в тени революции децентрализованных финансов (DeFi) под эгидой Ethereum. Однако, биткоин имеет потенциал стать резервным активом на глобальном уровне . В общем Майк Макглоун считает, что две главные цифровые монеты мира уверенно движутся к новым максимумам:

цена биткоина на пути к 100 тысяч долларов за монету;

тогда как Ethereum подорожает до рекордных 5 тысяч долларов за монету.

Добавим, что предыдущие максимумы биткоина и Ethereum составляют почти 65 тысяч долларов и 4375 долларов соответственно. Майк Макглоун также отметил, что на фоне развития этого сценария на рынке инвестиционные портфели, которые не содержат этих криптовалют, становятся более уязвимыми.

Быки Это инвесторы, которые покупают акции относительно дешево и ждут, когда эти активы подорожают для продажи. Эта стратегия также известна, как "игра на повышение".

Стратег Bloomberg также добавил, что успех – это "отец" конкуренции. Об этом свидетельствует стремительный взлет криптовалюты Cardano , которая занимает третье место в рейтинге цифровых монет по размеру рыночной капитализации – 75,4 миллиарда долларов, и является одним из главных оппонентов Ethereum. По данным CoinDesk , сейчас цена Cardano колеблется на уровне 2,33 доллара .

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Актуальная стоимость и рыночная капитализация биткоина и Ethereum согласно CoinDesk :

Биткоин – 46 145 долларов за монету, рыночная капитализация – 867,9 миллиарда долларов;

Ethereum – 3 338 долларов за монету, рыночная капитализация – 391,3 миллиарда долларов.