У новому звіті Bloomberg Crypto Outlook, йдеться про те, що на ринку криптовалют знову активізувалися інвестори-бики після останнього масштабного обвалу.

Важливо Конкурент біткойна та децентралізація Інтернету: 5 найцікавіших криптовалют у 2021 році

Ethereum та біткойн на шляху до нових рекордів

Останнім часом біткойн був у тіні революції децентралізованих фінансів (DeFi) під егідою Ethereum. Проте, біткойн має потенціал стати резервним активом на глобальному рівні. Загалом Майк МакГлоун вважає, що дві головні цифрові монети світу впевнено рухаються до нових максимумів:

ціна біткойна на шляху до 100 тисяч доларів за монету;

доларів за монету; тоді як Ethereum подорожчає до рекордних 5 тисяч доларів за монету.

Додамо, що попередні максимуми біткойна та Ethereum становлять майже 65 тисяч доларів та 4 375 доларів відповідно. Майк МакГлоун також наголосив, що на фоні розвитку цього сценарію на ринку інвестиційні портфелі, які не містять цих криптовалют стають більш вразливими.

Бики Це інвестори, які купують акції відносно дешево та чекають, коли ці активи подорожчають для продажу. Ця стратегія також відома, як "гра на підвищення".

Стратег Bloomberg також додав, що успіх – це "батько" конкуренції. Про це свідчить стрімкий зліт криптовалюти Cardano, яка посідає третю сходинку у рейтингу цифрових монет за розміром ринкової капіталізації – 75,4 мільярда доларів, та є одним із головних опонентів Ethereum. За даними CoinDesk, зараз ціна Cardano коливається на рівні 2,33 долара.

Цікаво Вливання мільярдів доларів у Китай – це трагічна помилка, – мільярдер Джордж Сорос

Актуальна вартість та ринкова капіталізація біткойна та Ethereum згідно з CoinDesk:

Біткойн – 46 145 доларів за монету, ринкова капіталізація – 867,9 мільярда доларів;

за монету, ринкова капіталізація – доларів; Ethereum – 3 338 доларів за монету, ринкова капіталізація – 391,3 мільярда доларів.

Вартість біткойна на крипторинку / Інфографіка CoinDesk