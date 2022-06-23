Еще одна криптовалюта упала ниже критически важного уровня: повторит ли она крушение монеты Terra
Источник:CNBC
Турбулентность на рынке криптовалют не спадает. На этот раз речь идет об еще одном стейблкойне, стоимость которого снизилась до критически важного уровня. Что об этом думают эксперты – читайте дальше.
Цена стейблкойна USDD, которая должна была оставаться на уровне 1 доллара, упала до 93 центов за монету. Этот спад был зафиксирован в воскресенье.
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Что происходит с USDD
Создатель цифровой монеты накопил резерв биткойнов и других виртуальных токенов на сумму около 2 миллиардов долларов, чтобы обеспечить буфер на случай массового оттока инвесторов.Что такое стейблкойн? Это криптовалюта с фиксированной стоимостью, не поддающаяся скачкообразным изменениям, в отличие от цены токенов других сетей. Основная цель выпуска стейблкойна – дать возможность людям производить ежедневные платежи на блокчейны.
Эта ситуация вызвала опасения, что USDD может повторить судьбу terraUSD или UST – так называемый стейблкойн, являющийся частью экспериментального проекта Terra. Крах UST спровоцировал масштабную распродажу криптовалют, которая в последние недели усилилась из-за нарастающего кризиса ликвидности на рынке.
Резерв децентрализованной финансовой экосистемы Tron DAO, контролирующий и управляющий стейблкойном, информирует, что следует ожидать колебания цены USDD. Добавляют, что следует учитывать "децентрализованный" характер цифровой монеты.
Определенный процент волатильности неизбежен, данный момент рыночная волатильность находится в пределах +-3%, что является приемлемым диапазоном. Мы будем очень внимательно наблюдать за рынком и действовать соответственно,
– сообщили в организации на прошлой неделе.
Несмотря на опасения повторения краха Terra, эксперты считают, что такой сценарий маловероятен в этом случае. Выделяют две причины:
- стейблкойн USDD значительно меньше по размеру,
- монетой не слишком увлекаются криптоинвесторы.
На момент создания этого материала стоимость USDD колеблется на уровне 0,97 доллара за монету, согласно CoinMarketCap. Рыночная капитализация монеты составляет 703,2 миллионов долларов.
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