Еще одна криптовалюта упала ниже критически важного уровня: повторит ли она крушение монеты Terra

Турбулентность на рынке криптовалют не спадает. На этот раз речь идет об еще одном стейблкойне, стоимость которого снизилась до критически важного уровня. Что об этом думают эксперты – читайте дальше.

Цена стейблкойна USDD, которая должна была оставаться на уровне 1 доллара, упала до 93 центов за монету. Этот спад был зафиксирован в воскресенье.

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Что происходит с USDD

Создатель цифровой монеты накопил резерв биткойнов и других виртуальных токенов на сумму около 2 миллиардов долларов, чтобы обеспечить буфер на случай массового оттока инвесторов.

Это криптовалюта с фиксированной стоимостью, не поддающаяся скачкообразным изменениям, в отличие от цены токенов других сетей. Основная цель выпуска стейблкойна – дать возможность людям производить ежедневные платежи на блокчейны.

Эта ситуация вызвала опасения, что USDD может повторить судьбу terraUSD или UST – так называемый стейблкойн, являющийся частью экспериментального проекта Terra. Крах UST спровоцировал масштабную распродажу криптовалют, которая в последние недели усилилась из-за нарастающего кризиса ликвидности на рынке.

Резерв децентрализованной финансовой экосистемы Tron DAO, контролирующий и управляющий стейблкойном, информирует, что следует ожидать колебания цены USDD. Добавляют, что следует учитывать "децентрализованный" характер цифровой монеты.

Определенный процент волатильности неизбежен, данный момент рыночная волатильность находится в пределах +-3%, что является приемлемым диапазоном. Мы будем очень внимательно наблюдать за рынком и действовать соответственно,

– сообщили в организации на прошлой неделе.

Несмотря на опасения повторения краха Terra, эксперты считают, что такой сценарий маловероятен в этом случае. Выделяют две причины:

стейблкойн USDD значительно меньше по размеру,

USDD значительно меньше по размеру, монетой не слишком увлекаются криптоинвесторы.

На момент создания этого материала стоимость USDD колеблется на уровне 0,97 доллара за монету, согласно CoinMarketCap. Рыночная капитализация монеты составляет 703,2 миллионов долларов.

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