Ціна стейблкойна USDD, яка мала завжди залишатися на рівні 1 долара, впала до 93 центів за монету. Цей спад зафіксували у неділю.

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Що відбувається з USDD

Творець цифрової монети накопичив резерв біткойнів та інших віртуальних токенів на суму близько 2 мільярдів доларів, щоб забезпечити буфер на випадок масового відтоку інвесторів.

Що таке стейблкойн? Це криптовалюта з фіксованою вартістю, яка не піддається стрибкоподібним змінам, на відміну від ціни токенів інших мереж. Основна мета випуску стейблкойна – дати змогу людям здійснювати щоденні платежі на блокчейні.

Ця ситуація спричинила побоювання, що USDD може повторити долю terraUSD чи UST – так званий стейблкойн, який був частиною експериментального проєкту Terra. Крах UST спровокував масштабний розпродаж криптовалют, який останніми тижнями посилився через наростальну кризу ліквідності на ринку.

Резерв децентралізованої фінансової екосистеми Tron DAO, який контролює та керує стейблкойном, інформує, що варто очікувати коливання ціни USDD. Додають, що варто враховувати "децентралізований" характер цифрової монети.

Певний відсоток волатильності неминучий. Наразі ринкова волатильність знаходиться в межах +- 3%, що є прийнятним діапазоном. Ми будемо дуже уважно спостерігати за ринком і діяти відповідно,

– повідомили в організації минулого тижня.

Попри побоювання щодо повторення краху Terra, експерти вважають, що такий сценарій малоймовірний у цьому випадку. Виділяють дві причини:

стейблкойн USDD значно менший за розміром,

USDD значно менший за розміром, монетою не надто захоплюються криптоінвестори.

На момент створення цього матеріалу вартість USDD коливається на рівні 0,97 долара за монету, згідно з CoinMarketCap. Ринкова капіталізація монети становить 703,2 мільйона доларів.

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