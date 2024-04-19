ЕЦБ планирует заставить два европейских банка выйти с рынка России, – Reuters

В России до сих пор продолжают работать несколько европейских банков. Среди них итальянский UniCredit, на который может усилить давление Европейский центральный банк. Стоит добавить, что регулятор такие же требования ставит для еще одного кредитора из Европы.

О ситуации с деятельностью мощного итальянского кредитора рассказали осведомленные источники. В частности, они раскрыли план Европейского центрального банка (далее ЕЦБ).

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Европейский центробанк усиливает давление на кредиторов, работающих в России

Согласно имеющимся данным, европейский регулятор имеет целью приказать UniCredit кардинально сократить свои активы в России. Добавляют, что требования ЕЦБ к итальянскому кредитору будут идентичны тем, которые регулятор выдвигает австрийскому Raiffeisen Bank International, который тоже продолжает работать в России.

Ранее Raiffeisen Bank International заявлял о возможном давлении со стороны ЕЦБ. Австрийский кредитор также упоминал о кардинальном сокращении своей доли на российском рынке.

Что известно о плане Европейского центробанка для Raiffeisen Bank International:

Существенное сокращение кредитов клиентам до 2026 года, до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года;

Сократить международные платежи из России до 2026 года, согласно данным Reuters.

Интересно, что в 2022 году Raiffeisen Bank International более 50% своей прибыли получил именно в России. Кроме того, также на сайте банка обнародовали информацию, которая была фактическим признанием псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", что по сути является поддержкой войны в Украине.