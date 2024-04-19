Bank of America представил прогноз по рынку нефти на второй квартал 2024 года. Специалисты выделили роль противостояния между Ираном и Израилем.
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Нефть может подорожать выше 100 долларов за баррель
В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель, если между Ираном и Израилем начнется длительная война. Также существует риск проблем с поставками нефти из Ирана. Согласно прогнозу, марка нефти Brent может подорожать до 130 долларов за баррель, а бренд WTI – до 123 долларов за баррель во втором квартале 2024 года.
Добавляют, что в случае начала полномасштабной войны объемы добычи нефти в Иране могут уменьшиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне, ОПЕК+, вероятнее всего, примет решение об увеличении поставок сырья на рынке. С другой стороны этот шаг приведет к сокращению свободных мощностей нефтяного картеля.
Динамика цен на рынке нефти
На момент создания этого материала, эталонные бренды нефти торгуются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,59 доллара за баррель (- 0,60%)
- Контракты WTI торгуются по цене 82,30 доллара за баррель (- 0,52%).
Тогда как предыдущий торговый день нефть Brent завершила с незначительным спадом (-0,2%), упав до 87,11 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 82,73 доллара за баррель, информирует Reuters. Стоимость черного золота опустилась до минимума за три недели.
Нефть дешевеет на рынке, в частности, из-за того, что трейдеров все меньше беспокоят риски полномасштабной войны между Израилем и Ираном, которая может привести к нарушению поставок нефти.
Предупреждение от Bank of America
Аналитики Bank of America отметили, что последняя эскалация между Ираном и Израилем привела к ограниченным потерям и разрушениям, чему способствовала защитная оборона Израиля. В связи с этим удалось "частично снизить премию за геополитический риск на рынке нефти".
Кроме того, эксперты подметили, что реакция рынка нефти на обострение ситуации на Ближнем Востоке "может не отражать среднесрочных экономических и геополитических последствий первого прямого удара Ирана по Израилю".