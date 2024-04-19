Bank of America представил прогноз по рынку нефти на второй квартал 2024 года. Специалисты выделили роль противостояния между Ираном и Израилем.

Достойно внимания США возобновили серьезные санкции против Венесуэлы: что стало причиной

Нефть может подорожать выше 100 долларов за баррель

В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель, если между Ираном и Израилем начнется длительная война. Также существует риск проблем с поставками нефти из Ирана. Согласно прогнозу, марка нефти Brent может подорожать до 130 долларов за баррель, а бренд WTI – до 123 долларов за баррель во втором квартале 2024 года.

Добавляют, что в случае начала полномасштабной войны объемы добычи нефти в Иране могут уменьшиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне, ОПЕК+, вероятнее всего, примет решение об увеличении поставок сырья на рынке. С другой стороны этот шаг приведет к сокращению свободных мощностей нефтяного картеля.

Важно! Кроме того, ожидают, что в 2025 году стоимость нефти Brent будет колебаться на уровне 100 долларов за баррель, а цена американского сырья WTI остановится на уровне 93 долларов за баррель.

Динамика цен на рынке нефти