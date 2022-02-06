На думку Джорджа Сороса, ця загроза виникла через закінчення буму на ринку нерухомості закінчився колапсом минулого року.

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Джордж Сорос назвав загрозу для Китаю

Відомий фінансист вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, найімовірніше, не зможе відновити довіру до цієї сфери, яка досить сильно постраждала від низки дефолтів компаній-забудовників та падіння вартості землі та квартир. Наприклад, компанія Evergrande повідомила про дефолт.

Джордж Сорос додав, що фундаментом буму на ринку нерухомості у Китаї була нестійка модель, яка приносила користь місцевим органам влади й спонукала людей вкладати більшість своїх збережень у цей сектор. Крім того, інвестор підмітив, що державна політика Піднебесної, яка була направлена на стримування цього буму, створила додаткові складнощі для погашення боргів зі сторони компанії-забудовника Evergrande.

Поки незрозуміло, як влада впорається з цією кризою! Вони можливо надто довго відкладали розв'язання цього питання, адже тепер довіра людей похитнулася,

– сказав Сорос.

Протягом останніх років американський бізнесмен був одним із відомих критиків лідера Китаю та керівної Комуністичної партії. Він відкрито критикував інвестиційну компанію BlackRock за ведення бізнесу у Китаї, назвавши це "трагічною помилкою". Крім того, інвестор негативно оцінив політику Пекіна щодо приватного бізнесу.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал бізнесмена у 8,6 мільярда доларів. За версією Bloomberg, фінансист володіє статками у розмірі 7,5 мільярда доларів.

На думку Сороса, падіння цін на ринку нерухомості може настроїти багатьох осіб, які вклали у цей сектор основну частину власних заощаджень, проти лідера Китаю. Він додав, що поточна ситуація "не виглядає перспективно". Цю заяву фінансист зробив за кілька днів до початку зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Проте, на думку Сороса, Сі Цзіньпін має багато інструментів для відновлення довіри, але головне питання – чи буде політик їх використовувати належним чином.