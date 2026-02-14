Двойная пенсия для украинцев: кто может получить две выплаты в феврале
- Лица, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, могут получать пенсию с уменьшением пенсионного возраста и дополнительную пенсию.
- Лица с инвалидностью, вызванной катастрофой на ЧАЭС, получают пенсии в зависимости от группы инвалидности, а в случае смерти кормильца их семьи имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.
Многие люди в Украине получают пенсионные выплаты. Однако некоторые лица имеют право на двойную сумму.
Кто имеет право на две пенсии?
Речь идет о пенсии по возрасту и дополнительной выплате, о чем сообщают в Пенсионном фонде.
Например, пенсии по возрасту для украинцев, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста – на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. Но страховой стаж не может быть меньше 15 лет.
Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа человека и величины его заработной платы.
Лицам с инвалидностью, которая возникла вследствие катастрофы на ЧАЭС, пенсии по инвалидности назначаются в размере:
- возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах;
- или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.
К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших:
- лицам, относящихся к категории 1;
- из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;
- лицам, относящихся к категориям 2 – 4;
- детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.
В частности для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:
- для лиц с инвалидностью І группы – 13376,21 гривна;
- для людей инвалидностью ІІ группы – 10700,97 гривны;
- для ІІІ группы – 8025,73 гривны.
В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца,
– добавили в ПФУ.
Заметьте! Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, то размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах, или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.
Что еще известно о помощи для людей, пострадавших вследствие ЧАЭС?
- Социальные льготы для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, зависят от их категории. В частности они имеют транспортные льготу, помощь по лечению, скидки на оплату коммуналки и тому подобное.
Отдельная помощь предусмотрена для детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Несовершеннолетние имеют право на полное обеспечение санаторно-курортным лечением и лекарственными средствами.