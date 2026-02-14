Подвійна пенсія для українців: хто може отримати дві виплати у лютому

Чимало людей в Україні отримують пенсійні виплати. Однак деякі особи мають право на подвійну суму.

Хто має право на дві пенсії?

Мова йде про пенсію за віком та додаткову виплату, про що повідомляють у Пенсійному фонді.

Наприклад, пенсії за віком для українців, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку – на 1-13 років. Тривалість страхового стажу зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. Але страховий стаж не може бути менше ніж 15 років.

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежить від тривалості страхового стажу людини та величини її заробітної плати.

Особам з інвалідністю, яка виникла внаслідок катастрофи на ЧАЕС, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі:

відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках; або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих:

особам, що належать до категорії 1; з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою; особам, що належать до категорій 2 – 4; дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.

Зокрема для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижче:

для осіб з інвалідністю І групи – 13376,21 гривня;

для людей інвалідністю ІІ групи – 10700,97 гривні;

для ІІІ групи – 8025,73 гривні.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника,

– додали у ПФУ.

Зауважте! Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, то розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках, або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Що ще відомо про допомогу для людей, що постраждали внаслідок ЧАЕС?