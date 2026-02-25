Это нужно делать быстрее: ЕС обратился к Киеву
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары по нефтепроводу "Дружба" как посягательство на энергетическую безопасность ЕС.
- Фон дер Ляйен поблагодарила премьера Хорватии за помощь в поставках нефти Венгрии, Словакии и Сербии через Адриатический трубопровод и призвала Украину ускорить ремонт "Дружбы".
На брифинге лидеров ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары, которые привели к остановке "Дружбы". Напомним, нефтепровод пострадал во время атаки России на Украину.
Какое заявление сделала фон дер Ляйен?
Президент Еврокомиссии указала, что российские удары по "Дружбе" это посягательство на энергетическую безопасность ЕС, сообщает "Европейская правда".
Кроме этого Урсула фон дер Ляйен:
- осудила действия России;
- а также – поблагодарила премьера Хорватии Андрея Пленковича за помощь в поставках нефти Венгрии, Словакии и Сербии, которое происходит через Адриатический трубопровод.
Напомним, сейчас российская нефть поставляется в ряд стран через Хорватию, сообщает MTI. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии. Эти государства стремятся получать сырье из России и в дальнейшем.
Загреб согласился помочь Будапешту и Братиславе. Однако поставки российской нефти должны происходить, согласно действующим требованиям ЕС и не нарушать санкции.
Важно! ЕС не сомневается в том, что Украина продолжает ремонт "Дружбы". Однако настаивает на ускорении этого процесса.
Мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов.
Почему российская нефть не поступает через "Дружбу"?
Россия поразила нефтепровод "Дружба" еще в конце января. Тогда была повреждена перекачивающая станция.
Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть через этот путь. Однако по мнению правительств указанных стран, ремонт можно было давно закончить и Киев этого не делает по политическим соображениям. Украина эти обвинения отвергает.
Братислава и Будапешт начали действовать радикально. Например, 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о прекращении поставок дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлен транзит российской нефти. Такие изменения поддержало и правительство Словакии.