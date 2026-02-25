Це потрібно робити швидше: ЄС звернувся до Києва

На брифінгу лідерів ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари, які призвели до зупинки "Дружби". Нагадаємо, нафтопровід постраждав під час атаки Росії на Україну.

Яку заяву зробила фон дер Ляєн?

Президентка Єврокомісії вказала, що російські удари по "Дружбі" це посягання на енергетичну безпеку ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Окрім цього Урсула фон дер Ляєн:

засудила дії Росії;

а також – подякувала прем'єру Хорватії Андрею Пленковичу за допомогу у постачанні нафти Угорщині, Словаччині й Сербії, яке відбувається через Адріатичний трубопровід.

Нагадаємо, наразі російська нафта постачається в низку країн через Хорватію, повідомляє MTI. Зокрема, йдеться про Угорщину та Словаччину. Ці держави прагнуть отримувати сировину з Росії і надалі.

Загреб погодився допомогти Будапешту та Братиславі. Проте постачання російської нафти має відбуватися, згідно з чинними вимогами ЄС та не порушувати санкції.

Важливо! ЄС не сумнівається в тому, що Україна продовжує ремонт "Дружби". Проте наполягає на прискоренні цього процесу.

Фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми просимо прискорити ремонт трубопроводу після російських ударів.

Чому російська нафта не надходить через "Дружбу"?