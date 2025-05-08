Золото против платины: какой драгоценный металл стоит больше
- На мировом рынке золото торгуется по 3343,93 доллара за унцию, а платина - по 980 долларов за унцию.
В Украине НБУ установил цену на золото 4466,77 гривны за грамм, а на платину - 1305,25 гривны за грамм.
Среди драгоценных металлов чаще всего обращают внимание на золото и платину. Эти металлы очень часто используют для создания ювелирных украшений. Однако остается достаточно много вопросов относительно того, какой из этих металлов более ценный.
Что дороже золото или платина
По состоянию на 8 мая на мировом рынке стоимость золота колеблется на уровне 3343,93 доллара за унцию. Тогда как грамм золота на спотовом рынке оценивают в 107,51 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный совет по золоту.
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Тогда унция платины на мировом рынке торгуется на уровне почти 980 долларов за унцию. В то же время грамм драгоценного металла стоит 31,49 доллара США, по данным Bullion Vault.
К теме! С начала года и золото, и платина существенно выросли в цене. Для примера, золото установила несколько исторических рекордов. В середине апреля 2025 года золото подорожало до более 3300 долларов за унцию на фоне обострения ситуации в мировой торговле.
Цена золота и платины существенно отличается и в Украине. НБУ обнародовал актуальные цены на драгоценные металлы на сегодня:
- В категории банковские металлы, которые доведены до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, золото стоит 4466,77 гривны за грамм, а платина – 1305,25 гривны за грамм.
- Золото и платина, как банковские металлы, что требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, оценили в 4453,37 гривны за грамм и 1292,20 гривны за грамм соответственно.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, сейчас стоит 4422,10 гривны за грамм. Платину оценили 1292,20 гривны за грамм.