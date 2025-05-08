Что дороже золото или платина

По состоянию на 8 мая на мировом рынке стоимость золота колеблется на уровне 3343,93 доллара за унцию. Тогда как грамм золота на спотовом рынке оценивают в 107,51 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный совет по золоту.

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Тогда унция платины на мировом рынке торгуется на уровне почти 980 долларов за унцию. В то же время грамм драгоценного металла стоит 31,49 доллара США, по данным Bullion Vault.

К теме! С начала года и золото, и платина существенно выросли в цене. Для примера, золото установила несколько исторических рекордов. В середине апреля 2025 года золото подорожало до более 3300 долларов за унцию на фоне обострения ситуации в мировой торговле.

Цена золота и платины существенно отличается и в Украине. НБУ обнародовал актуальные цены на драгоценные металлы на сегодня: