Що дорожче золото чи платина

Станом на 8 травня на світовому ринку вартість золота коливається на рівні 3343,93 долара за унцію. Тоді як грам золота на спотовому ринку оцінюють в 107,51 долара, пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню раду по золоту.

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Тоді унція платини на світовому ринку торгується на рівні майже 980 доларів за унцію. Водночас грам дорогоцінного металу коштує 31,49 долара США, за даними Bullion Vault.

До теми! З початку року й золото, й платина суттєво зросли в ціні. Для прикладу, золото встановила кілька історичних рекордів. У середині квітня 2025 року золото подорожчало до понад 3300 доларів за унцію на тлі загострення ситуації у світовій торгівлі.

Ціна золота та платини суттєво різниться й в Україні. НБУ оприлюднив актуальні ціни на дорогоцінні метали на сьогодні: