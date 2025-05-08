Пауэлл из ФРС сделал важное заявление о процентных ставках

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что они не спешат менять процентные ставки даже несмотря на торговую войну, которую начал Дональд Трамп, введя массовые тарифы на импорт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Глава ФРС США отметил, что сейчас целесообразно удерживать ставки на низком уровне. По его словам, это правильная позиция, чтобы подождать и посмотреть как будут развиваться события. Напомним, что в среду, 7 мая, на заседании Федерального резерва единогласно проголосовали за сохранение базовой ставки на текущем уровне – от 4,25% до 4,5%. Ставку не меняли с декабря 2024 года.

Напомним, что фондовый рынок очень негативно отреагировал на то, что Трамп начал критиковать Пауэлла и деятельность Федерального резерва. Президент США требовал, что регулятор снизил ставки.

Пауэлл также прокомментировал тарифы, которые ввел Трамп. Он заявил, если значительное повышение тарифов останется на таком же уровне, то это может привести к таким последствиям: