После того как 16 декабря, курс биткоина превысил 20 тысяч долларов, он постоянно растет. Что происходит с самой известной в мире криптовалютой, читайте на Финансы 24.

Какая цена биткойна

За минувшие сутки биткоин подорожал на 14%, достигнув 22,3 тысячи долларов, сообщает РБК со ссылкой на биржу Binance.

Рост стоимости ускорился после того, как 16 декабря биткоин впервые преодолела отметку в 20 000 долларов.

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Какая капитализация криптовалют

Доля биткоина на рынке криптовалют достигла 65%. Капитализация BTC установила новый рекорд – выше 410 миллиардов долларом, по данным Coinmarketcap.

На втором месте по объему капитализации находится Ethereum с показателем в 73,2 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает XRP с рыночной оценкой в ​​25,6 миллиарда долларов.

Что известно о ликвидированных позициях

Но не для всех трейдеров стремительный рост биткоина стал положительным моментом. На фоне роста крипторынка были ликвидированы позиции 72,7 тысячи трейдеров на сумму более 1 миллиарда долларов. Больше всего потерял трейдер на площадке Bitmex – 10 миллионов долларов.