Майнінговий сервіс Genesis Mining провів опитування з-поміж понад тисячі жителів США, які інвестували в біткойн (BTC). Виявилося, що більшість респондентів сумніваються в тому, що ціна першої криптовалюти досягне 50 тисяч доларів до 2030 року.

На думку більшості учасників опитування, біткойн упродовж 5-10 років ще більше зміцнить свої позиції і перевершить такі активи, як золото, нерухомість і навіть фондовий ринок, пише Cointelegraph.

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Яке майбутнє чекає біткойн: результати опитування

На думку 65% респондентів, курс біткойна постійно зростатиме. Однак на запитання про те, яким буде курс першої криптовалюти у 2030 році, тільки 49,9% учасників опитування впевнено відповіли, що він перевищить 20 тисяч доларів.



Якою буде ціна біткойна до 2030 року / Дані Genesis Mining

Відповідно, 50,1% вважають, що до 2030 року ціна біткойна не зможе закріпитися на позначці вищій, ніж 20 тисяч доларів за монету. Так, з-поміж цієї кількості респондентів:

11,8% прогнозують, що BTC впаде в ціні аж до 1000 доларів ;

; 22,3% вважають, що курс біткойна коливатиметься на рівні від 1000 до 10 000 доларів ;

; ще 16% учасників опитування очікують вартості цифрової валюти на рівні від 10 000 до 20 000 доларів.

Близько третини інвесторів, які очікують обвалу курсу біткойна, вважають, що зростанню першої криптовалюти перешкоджатимуть, передусім, вимоги фінансових регуляторів країн. Водночас, п'ята частина із них взагалі чекає повної заборони BTC деякими державами.

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На думку 17% з-поміж песимістично налаштованих респондентів, біткойн може поступитися місцем державним цифровим валютам або іншій криптовалюті. Ще 10% учасників опитування не вбачають у BTC певного практичного значення, через що курс віртуальної валюти може впасти.



Збереження в криптовалюті / Дані Genesis Mining

Учасники опитування й самі вкладали гроші в біткойн. Зокрема, понад половина із респондентів інвестували у криптовалюту близько 20% свого капіталу, а 7% взагалі не зберігають Bitcoin чи інші криптоактиви.