Какие евро номиналом 1 евро стали популярными?
Монета Ватикана 2002 года номиналом 1 евро с изображением Иоанна Павла II является одним из самых символических и ценных экспонатов для коллекционеров евро, передает 24 Канал со ссылкой на Foronum.
Читайте также Самое дешевое золото: его можно купить за 100 гривен
- Эта монета является частью первой официальной серии, выпущенной Ватиканом после принятия евро, и на ее аверсе изображен портрет Папы Иоанна Павла II.
- Особую ценность этой монеты делает ее низкий тираж, ведь в 2002 году Ватикан отчеканил очень ограниченное количество монет. Кроме того, обращение монеты было практически символическим.
- Цена за монету Ватикана 2002 года может достигать от более 80 долларов до даже 100 долларов.
Еще одна монета 1 евро Ватикан "Sede Vacante" 2005 года посвящена Престолу. Эта монета является одной из самых уникальных и ценных среди коллекционеров евро.
- Она была выпущена в исключительное время – после смерти Иоанна Павла II и до избрания Бенедикта XVI, то есть в период, когда Святой Престол не имел Папы Римского.
- Сегодня монета может достигать цены от 90 до 150 долларов, в зависимости от состояния ее сохранности и текущего интереса коллекционеров.
Уникальной является монета 1 греческого евро "Сова Афины". Ее дизайн – это сова и эмблема древнего города Афин, вдохновленный древнегреческой тетрадрахмой V века до нашей эры. Это и придает монете дополнительной исторической и культурной ценности.
- Впервые монета выпущена в 2002 году, а некоторые ее версии были отчеканены в Финляндии (их можно идентифицировать по маленькой букве "S" на одной звездочке внешнего кольца).
- Редкие версии (такие как монеты с финской отметкой) могут достигать цены до 50 долларов.
Интересно, что не менее ценной является монета номиналом 2 евро, посвященная Грейс Келли (Монако, 2007), пишет Cavalier Coins. Тираж этой монеты довольно ограничен – всего чуть больше, чем 20 тысяч. Она была выпущена в честь 25-й годовщины смерти принцессы. В 2021 году монета была продана на аукционе за стоимость более 2 тысяч евро.
Какие копейки являются самыми редкими в Украине?
Самой дорогой украинской монетой есть 2 копейки 1992 года, а ее особенностью является то, что она так и не была запущена в обращение. Цена за нее может составлять 30 тысяч гривен, а если копейка изготовлена из немагнитной стали, то стоимость еще выше.
Одной из самых дорогих монет является еще и 1 гривна 1992 года, что также оказалась пробной монетой Украины. Сейчас ее невозможно найти в продаже. За 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг с гладким гуртом могут дать от 12 до 37 тысяч гривен.
Немало могут дать и за 10 копеек, но они должны быть редкими – до 20 тысяч гривен. Например, 10 копеек 1992 года отчеканили на Луганском станкостроительном заводе, а во время чеканки использовались различные виды штемпелей, поэтому есть несколько разновидностей таких копеек.