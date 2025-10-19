Какие евро номиналом 1 евро стали популярными?

Монета Ватикана 2002 года номиналом 1 евро с изображением Иоанна Павла II является одним из самых символических и ценных экспонатов для коллекционеров евро, передает 24 Канал со ссылкой на Foronum.

Эта монета является частью первой официальной серии, выпущенной Ватиканом после принятия евро, и на ее аверсе изображен портрет Папы Иоанна Павла II.

Особую ценность этой монеты делает ее низкий тираж, ведь в 2002 году Ватикан отчеканил очень ограниченное количество монет. Кроме того, обращение монеты было практически символическим.

Цена за монету Ватикана 2002 года может достигать от более 80 долларов до даже 100 долларов.

Еще одна монета 1 евро Ватикан "Sede Vacante" 2005 года посвящена Престолу. Эта монета является одной из самых уникальных и ценных среди коллекционеров евро.

Она была выпущена в исключительное время – после смерти Иоанна Павла II и до избрания Бенедикта XVI, то есть в период, когда Святой Престол не имел Папы Римского.

Сегодня монета может достигать цены от 90 до 150 долларов, в зависимости от состояния ее сохранности и текущего интереса коллекционеров.

Уникальной является монета 1 греческого евро "Сова Афины". Ее дизайн – это сова и эмблема древнего города Афин, вдохновленный древнегреческой тетрадрахмой V века до нашей эры. Это и придает монете дополнительной исторической и культурной ценности.

Впервые монета выпущена в 2002 году, а некоторые ее версии были отчеканены в Финляндии (их можно идентифицировать по маленькой букве "S" на одной звездочке внешнего кольца).

Редкие версии (такие как монеты с финской отметкой) могут достигать цены до 50 долларов.

Интересно, что не менее ценной является монета номиналом 2 евро, посвященная Грейс Келли (Монако, 2007), пишет Cavalier Coins. Тираж этой монеты довольно ограничен – всего чуть больше, чем 20 тысяч. Она была выпущена в честь 25-й годовщины смерти принцессы. В 2021 году монета была продана на аукционе за стоимость более 2 тысяч евро.

