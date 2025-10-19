Які євро номіналом 1 євро стали популярними?

Монета Ватикану 2002 року номіналом 1 євро із зображенням Івана Павла II є одним із найсимволічніших та найцінніших експонатів для колекціонерів євро, передає 24 Канал з посиланням на Foronum.

Читайте також Найдешевше золото: його можна купити за 100 гривень

Ця монета є частиною першої офіційної серії, випущеної Ватиканом після прийняття євро, і на її аверсі зображено портрет Папи Івана Павла II.

Особливу цінність цієї монети робить її низький тираж, адже у 2002 році Ватикан викарбував дуже обмежену кількість монет. Крім того, обіг монети був практично символічним.

Ціна за монету Ватикану 2002 року може досягати від понад 80 доларів до навіть 100 доларів.

Ще одна монета 1 євро Ватикан "Sede Vacante" 2005 року присвячена Престолу. Ця монета є однією з найунікальніших та найцінніших серед колекціонерів євро.

Вона була випущена у винятковий час – після смерті Івана Павла II та до обрання Бенедикта XVI, тобто у період, коли Святий Престол не мав Папи Римського.

Сьогодні монета може досягати ціни від 90 до 150 доларів, залежно від стану її збереження та поточного інтересу колекціонерів.

Унікальною є монета 1 грецького євро "Сова Афіни". Її дизайн – це сова та емблема стародавнього міста Афін, що натхненний давньогрецькою тетрадрахмою V століття до нашої ери. Це і надає монеті додаткової історичної та культурної цінності.

Вперше монета випущена в 2002 році, а деякі її версії були викарбувані у Фінляндії (їх можна ідентифікувати за маленькою літерою "S" на одній зірочці зовнішнього кільця).

Рідкісні версії (такі як монети з фінською позначкою) можуть досягати ціни до 50 доларів.

Цікаво, що не менш цінною є монета номіналом 2 євро, присвячена Грейс Келлі (Монако, 2007), пише Cavalier Coins. Тираж цієї монети доволі обмежений – всього трішки більше, ніж 20 тисяч. Вона була випущена на честь 25-ї річниці смерті принцеси. У 2021 році монету було продано на аукціоні за вартість у понад 2 тисячі євро.

Які копійки є найрідкіснішими в Україні?