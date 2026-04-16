Пенсионерам из этих регионов начислят доплату 20%: о ком идет речь

В этом году жители ряда украинских регионов смогут получить специальную доплату в размере 20%. Она предоставляется гражданам, проживающим в горных районах.

Кто имеет право на такую доплату?

Правила предоставления этой доплаты к пенсии определяется постановлением № 647 "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных".

Сейчас статус горных имеют такие районы в регионах:

Закарпатский регион: Тячевский, Мукачевский, Ужгородский, Тячевский, Хустский районы.

Ивано-Франковский: Ивано-Франковский, Верховинский, Калушский, Косовский, Коломыйский, Надворнянский.

Черновицкий: Вижницкий, Черновицкий.

Львовский: Стрыйский, Дрогобычский, Самборский.

Заметим, сейчас на такую помощь имеют право не только местные жители, но и ВПО. Однако и здесь есть важное условие. Переселенцы, чтобы получить такую помощь, обязаны прожить в горном районе более 6 месяцев.

Размер этой надбавки составляет 20%. Согласно решению правительства, ее продолжат предоставлять до конца текущего года, говорится в постановлении Кабмина №225.

Дополнительными условиями для получения этой доплаты является то, что:

лицо не находится за границей;

не платит ЕСВ в другом населенном пункте;

проживает или работало не менее 6 месяцев на территории населенного пункта, который имеет статус горного.

Почему такую выплату могут отменить?