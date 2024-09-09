Дональд Трамп считает, что "доллар в осаде" и готовится его защищать

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова участвую в выборах и стремится вернуться в Белый дом, сделал важное заявление о долларе. В частности, он сообщил, как планирует защитить глобальный статус валюты.

Дональд Трамп планирует защищать доллар США

Бывший президент США заявил, что планирует сделать слишком "дорогим" для стран отказ от использования доллара. Это стало следствием многомесячных дискуссий Дональда Трампа и его экономических советников относительно способов наказания союзников или противников, которые отказаться от доллара в рамках международной торговли.

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Среди вариантов, которые рассматривают в команде Трампа, экспортный контроль, обвинения в манипуляциях с валютой и тарифы. В частности, политик предлагает 100% тарифы для стран, которые откажутся от доллара. Об этом рассказали люди, которые знакомы с этим вопросом. Дональд Трамп, который уже давно является сторонником протекционистской торговой политики, заявил, что доллар уже восемь лет находится "в серьезной осаде".

Напомним, что Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка обсуждали процесс дедолларизации на саммите в прошлом году. В противовес этому, Трамп хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, и именно это обещание он подтвердил на субботнем митинге в штате Висконсин, который имеет важное значение во время президентских выборов.