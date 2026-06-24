Доллары с портретом Трампа вызвали сомнения: демократы требуют расследования

В Сенате США требуют расследовать инициативу по выпуску купюры номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Эту идею активно продвигают представители администрации президента.

Чего требуют сенаторы

Группа демократов во главе с Элизабет Уоррен и Джеффом Меркли уже обратилась в Офис генерального инспектора Министерства финансов США с призывом провести проверку расходов, связанных с возможной печатью банкнот, пишет Axios.

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В своем обращении сенаторы подчеркнули, что ресурсы Минфина не должны направляться на такие проекты, когда экономические проблемы давлят на граждан.

В то время как американцы сталкиваются с ростом стоимости жизни, Министерство финансов должно сосредоточиться на насущных экономических проблемах, а не тратить ресурсы на то, что выглядит как незаконный проект личного пиара президента,

– подчеркнули сенаторы в письме.

Законодатели настаивают на том, чтобы Управление генерального инспектора оценило:

объем финансирования, необходимого для печати банкноты с портретом Трампа;

внебюджетные средства на выпуск денег, то есть не из госбюджета;

а главное — законность проекта.

Что говорит законодательство США

Дело в том, что американское законодательство запрещает размещать изображения живых людей на национальной валюте. Поэтому для печати такой банкноты необходимо сначала получить решение Конгресса.

В Минфине говорят, что тем временем Бюро гравировки и печати "осуществляет надлежащее планирование и проверку целесообразности" выпуска купюр. Но казначей якобы пока не давал никаких указаний печатать банкноту, пока Конгресс не примет соответствующее решение.

Фото: Макет банкноты с Трампом / изображение The Washington Post

К слову, опрос Economist-YouGov показал, что более четверти сторонников Трампа против идеи с банкнотами. А в целом около 70% опрошенных не поддержали выпуск такой купюры.

Поэтому пока желание Дональда Трампа увидеть свой портрет на американских деньгах, похоже, далеко от воплощения в жизнь. Но его имя всё же появится на части американской валюты в честь 250-летия США.

Напомним, недавно стало известно, что Бюро гравировки и печати под давлением администрации создало макеты купюры номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа в центре между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента.