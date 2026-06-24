Чого вимагають сенатори

Група демократів на чолі з Елізабет Воррен та Джеффом Мерклі вже звернулася до Офісу генерального інспектора Міністерства фінансів США із закликом провести перевірку витрат, пов’язаних із можливим друком банкнот, пише Axios.

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У своєму зверненні сенатори наголосили, що ресурси Мінфіну не маю спрямовувати на такі проєкти, коли економічні проблеми тиснуть на громадян.

У той час, коли американці стикаються зі зростанням вартості життя, Міністерство фінансів має зосередитися на нагальних економічних проблемах, а не витрачати ресурси на те, що виглядає як незаконний проєкт особистого піару президента,

– наголосили сенатори у листі.

Законодавці наполягають, що Офіс генерального інспектора має оцінити:

обсяг фінансування, необхідного для друку банкноти з портретом Трампа;

зовнішні внески на випуск грошей, тобто не з держбюджету;

а головне – законність проєкту.

Що говорить законодавство США

Річ у тім, що американське законодавство забороняє розміщувати зображення живих людей на національній валюті. Тому для друку такої банкноти необхідно спочатку отримати рішення Конгресу.

У Мінфіні говорять, що тим часом Бюро гравіювання та друку "здійснює належне планування та перевірку доцільності" випуску купюр. Але казначей нібито поки не давав жодних вказівок друкувати банкноту, доки Конгрес не ухвалив відповідне рішення.

Фото: Макет банкноти з Трампом / зображення The Washington Post

До слова, опитування Economist-YouGov показало, що понад чверть прихильників Трампа проти ідеї з банкнотами. А загалом близько 70% опитаних не підтримали випуск такої купюри.

Тож, поки бажання Дональда Трампа побачити свій портрет на американських грошах, схоже, далеке до втілення в життя. Але його ім’я все ж з’явиться на частині американської валюти з нагоди 250-річчя США.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бюро гравіювання та друку під тиском адміністрації створило макети купюри номіналом 250 доларів з портретом Дональда Трампа в центрі між підписами президента та міністра фінансів Скотта Бессента.