Почему обменники не принимают доллары 2006 года

Сейчас действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Документов, которые бы это отрицали, не существует. Почему некоторые обменники не принимают старые доллары, читайте дальше.

Почему 100 долларов может не принять обменник?

Обменник не может самостоятельно устанавливать ограничения, которые не соответствуют требованиям НБУ, сообщает регулятор.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– указывает Нацбанк.

В то же время некоторые финучреждения отказываются от долларовых банкнот, выпущенных в 1996 и даже 2006 году. Это может быть связано с невозможностью обменника проверить купюру, сообщает Unex Bank.

Важно! На 100 долларах 2013 года есть новые элементы защиты, в частности, подвижная 3D лента. Благодаря этому, такие банкноты труднее подделать и легче проверить.

Заметим, что НБУ предостерегает финучреждения от подобных действий. Регулятор предупреждает об ответственности за нарушение установленных регулятором требований.

Помните, что вы имеете право подать жалобу в Нацбанк. Если нарушение будет подтверждено, регулятор обещает повлиять на учреждение.

Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия,

– сообщает НБУ.

Какие правила обмена валюты важно знать?