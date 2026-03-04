Чому обмінники не приймають долари 2006 року

Наразі чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Документів, які б це заперечували, не існує. Чому деякі обмінники не приймають старі долари, читайте далі.

Чому 100 доларів може не прийняти обмінник?

Обмінник не може самостійно встановлювати обмеження, які не відповідають вимогам НБУ, повідомляє регулятор.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– вказує Нацбанк.

Водночас деякі фінустанови відмовляються від доларових банкнот, випущених у 1996 та навіть 2006 році. Це може бути пов'язано з неможливістю обмінника перевірити купюру, повідомляє Unex Bank.

Важливо! На 100 доларах 2013 року є нові елементи захисту, зокрема, рухома 3D стрічка. Завдяки цьому, такі банкноти важче підробити та легше перевірити.

Зауважимо, що НБУ застерігає фінустанови від подібних дій. Регулятор попереджає про відповідальність за порушення встановлених регулятором вимог.

Пам'ятайте, що ви маєте право подати скаргу до Нацбанку. Якщо порушення буде підтверджено, регулятор обіцяє вплинути на установу.

Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу,

– повідомляє НБУ.

Які правила обміну валюти важливо знати?