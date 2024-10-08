100 долларов нового образца

На сегодня банкнота доллара США с новейшим дизайном – это 100 долларов. Ее ввели в обращение в 2013 году. Одно из главных отличий этой банкноты – это цвет, информирует Bureau of Engraving and Printing.

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100 долларов нового образца выпускают на бумаге синего цвета. Кроме того, новый дизайн включает больший портрет и виньетку одного из основателей США и политического деятеля Бенджамина Франклина, а также отсутствие овальной рамки вокруг них.

100 долларов нового образца / Фото Unsplash

К теме! Банкноты, из которых производят купюры долларов, необычный. Дело в том, что в составе бумаги есть хлопок и лен, ведь на ощупь банкнота должна быть шероховатой и бархатистой.

За последние 20 лет центробанк США обновил дизайн большинства купюр доллара, которые сегодня есть в обращении. В частности, "новые" 20 долларов выпустили в 2003 году, 50 долларов – в 2004 году, 10 долларов – в 2006 году. К тому же с 2026 года до 2034 года американский регулятор планирует в очередной раз обновить дизайн купюр номиналами от 5 до 100 долларов.