100 доларів нового зразка

На сьогодні банкнота долара США з найновішим дизайном – це 100 доларів. Її ввели в обіг у 2013 році. Одна з головних відмінностей цієї банкноти – це колір, інформує Bureau of Engraving and Printing.

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100 доларів нового зразка випускають на папері синього кольору. Крім того, новий дизайн включає більший портрет і віньєтку одного із засновників США та політичного діяча Бенджаміна Франкліна, а також відсутність овальної рамки навколо них.

100 доларів нового зразка / Фото Unsplash

До теми! Банкноти, з яких виробляють купюри доларів, незвичайний. Річ у тому, що у складі паперу є бавовна та льон, адже на дотик банкнота має бути шорсткою та бархатистою.

За останні 20 років центробанк США оновив дизайн більшості купюр долара, які на сьогодні є в обігу. Зокрема, "нові" 20 доларів випустили у 2003 році, 50 доларів – у 2004 році, 10 доларів – у 2006 році. До того ж з 2026 року до 2034 року американський регулятор планує вкотре оновити дизайн купюр номіналами від 5 до 100 доларів.