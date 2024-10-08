Какие страны имеют самые большие резервы золота
По итогам 2023 года, мировые центральные банки приобрели 1037 тонн золота. Это второй самый большой объем годовых закупок драгоценного металла в истории. Рекорд зафиксировали в 2022 году, когда регуляторы купили 1082 тонны золота.
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Спрос на золото растет из-за сложной геополитической и финансовой ситуации в мире. Более того, примерно треть центральных банков (29%), которые приняли участие в опросе Всемирного золотого совета, планируют увеличить свои золотые резервы в следующем году. Это самый большой показатель с 2018 года, когда начали проводить выше упомянутый опрос.
Важно! С начала года золото подорожало почти на 29%, согласно данным Market Watch. Кроме того, драгоценный металл в 2024 году множество раз обновлял исторический максимум.
10 стран с самыми большими резервами золота:
- США – 8133,5 тонны по состоянию на второй квартал 2024 года. Доля драгоценного металла в общем объеме золотовалютных резервов составляет 72,4%;
- Германия – 3351,5 тонны золото. Доля золота в общих резервах страны равна 71,5%. Германия имеет наибольшие объемы драгоценного металла в Европе;
- Италия – 2451,8 тонны золота. Доля драгоценного металла в золотовалютных резервах страны составляет 68,3%;
- Франция – 2436,8 тонны золото. На драгоценный металл приходится 69,9% золотовалютных резервов страны. Объем запасов золота во Франции остается неизменным с 2009 года;
- Россия – 2335,9 тонн золота. В резервах страны на металл приходится 29,5%;
- Китай – 2264,3 тонны золота. Доля драгоценного металла в золотовалютных резервах составляет 4,9%. В июне стало известно, что Китай приостановил процесс покупки золота. Для понимания, до этого центральный банк страны активно покупал драгоценный металл в течение 18 месяцев;
- Швейцария – 1040 тонн золота. В резервах страны этот металл занимает долю в размере 8,8%;
- Япония – 845,9 тонны золота или 5,15% от общих золотовалютных резервов страны;
- Индия – 840,8 тонны золота. Доля драгоценного металла в резервах составляет 9,6%. В августе 2024 года Индия импортировала рекордные объемы золота. Кроме того, эта страна является крупнейшим импортером драгоценного металла в мире;
- Нидерланды – 612,5 тонны золота. В золото-валютных резервах страны на металл приходится 61,6%.