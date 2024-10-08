Какие страны имеют самые большие резервы золота

По итогам 2023 года, мировые центральные банки приобрели 1037 тонн золота. Это второй самый большой объем годовых закупок драгоценного металла в истории. Рекорд зафиксировали в 2022 году, когда регуляторы купили 1082 тонны золота.

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Спрос на золото растет из-за сложной геополитической и финансовой ситуации в мире. Более того, примерно треть центральных банков (29%), которые приняли участие в опросе Всемирного золотого совета, планируют увеличить свои золотые резервы в следующем году. Это самый большой показатель с 2018 года, когда начали проводить выше упомянутый опрос.

Важно! С начала года золото подорожало почти на 29%, согласно данным Market Watch. Кроме того, драгоценный металл в 2024 году множество раз обновлял исторический максимум.

10 стран с самыми большими резервами золота: