Стоит ли украинцам бежать в обменники: прогноз по курсу доллара на август

Август вряд ли принесет валютному рынку Украины резкие курсовые изменения. Несмотря на постепенное увеличение сезонного спроса, отдельные факторы должны способствовать сохранению относительного равновесия.

Каким будет курс валют в августе

Подробности в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По базовому сценарию доллар может находиться в пределах 44,5 – 45,5 гривны, а евро 51 – 52,5 гривны.

Во-первых, главным "успокаивающим" для гривны будет оставаться международная финансовая поддержка.

В июне на валютные счета правительства поступило около 11,3 млрд долларов от партнеров. Отдельно Украина получила еще 4,4 миллиарда долларов целевого финансирования оборонных потребностей, так что общий объем поступлений составил примерно 15,7 миллиарда долларов.

Для сравнения, ежемесячная потребность госбюджета во внешнем финансировании составляет около 4 миллиардов долларов, так что июньские поступления сформировали определенный запас прочности.

Во-вторых, еще одним надежным "щитом" являются международные резервы.

В начале июля они составили 51,3 млрд долларов, и этого запаса хватит на финансирование более 5 месяцев будущего импорта. Такой ресурс позволяет НБУ активно сглаживать чрезмерные курсовые колебания на межбанковском рынке, не позволяя ситуативному дефициту валюты перерастать в полноценный кризис.

Какие риски ждут в конце лета

Правда, во второй половине августа спрос на валюту со стороны импортеров может постепенно расти, поскольку подготовка к осенне-зимнему периоду потребует закупки энергоресурсов, оборудования, горюче-смазочных материалов и прочего.

Кроме того, часть компаний может заранее формировать валютный запас, чтобы уберечься от возможных перебоев со снабжением или внезапного подорожания. Однако такой сценарий не следует воспринимать как предпосылку неизбежного ослабления гривны.

Тарас Лесной Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Этот спрос не обязательно приведет к резкому удорожанию доллара. НБУ работает в режиме "управляемой гибкости", при котором рынок определяет общее направление движения, но регулятор не позволяет дисбалансам становиться неконтролируемыми.

К примеру, в первом полугодии НБУ продал около 23,35 миллиарда долларов, то есть в среднем почти 3,9 миллиарда долларов ежемесячно. Вполне вероятно, что в августе объем интервенций составит 3,5 – 4 миллиарда долларов. Если спрос на валюту будет расти быстрее, регулятор имеет достаточный ресурс для ответной реакции.

По словам банкира, главное для украинцев – принимать решения под влиянием краткосрочных колебаний. Значительно более эффективной стратегией остается постепенное формирование валютных сбережений без попыток угадать самый выгодный момент.

Напомним, в конце июля доллар укрепился на мировых рынках на фоне роста цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке и новых торговых тарифов Дональда Трампа. Это усилило опасения инвесторов по ускорению инфляции, из-за чего доходность американских казначейских облигаций возросла.