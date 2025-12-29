Реально ли дорого продать доллары 2006 года

Некоторые доллары считаются старыми. Так говорят, из-за того, что их выпустили раньше. Однако это совершенно неправильное утверждение, ведь действующими остаются доллары, выпущенные после 1914 года.

Дороже ли продаются доллары 2006 года?

Сейчас доллары 2006 года имеют такую же ценность, как и другие. То есть, купить их могут дороже только коллекционеры из-за определенных особенностей, сообщает 24 Канал.

На результат обмена влияет именно состояние купюры. Напомним, что в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота", сообщает НБУ.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– указал регулятор.

Это означает, что, если на таких банкнотах есть небольшие повреждения, они могут свободно обмениваться. Другое дело, когда на купюрах есть признаки значительного износа. Тогда процедура выглядит так:

вы отдаете сильно поврежденную банкноту в банк;

банк, которому вы передали средства, отдает их банку-корреспонденту для обмена, сообщает Нацбанк.

При инкассо вы получите не всю сумму. Ведь эта процедура происходит по тарифам финучреждения.

Что еще нужно знать о долларах?