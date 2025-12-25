Для чего на самом деле использовали банкноту 100 000 долларов?

Впервые эта банкнота "увидела свет" в 1934 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Museum of American History.

Ее выпускали не для наличного обращения. Эту банкноту использовали исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС.

Обратите внимание! Владение этой банкнотой частным лицом считается незаконным.

На банкноте 100 000 долларов изобразили – Томаса Вудро Вильсона. Это 28 президент США.



Как выглядела купюра 100 000 долларов США / Изображение National Museum of American History

В наличном обращении самый большой номинал банкноты был – 10 000 долларов. Сейчас эта купюра не используется. Дело в том, что ее вывели из обращения еще в прошлом веке, сообщает ресурс U.S.Currency.

Заметим, что сейчас самый большой номинал среди долларовых банкнот – 100. Однако ранее существовали купюры 500, 1000 и 5 000 долларов. Их вывели из обращения из-за отсутствия потребности в таких банкнотах.

Что еще важно знать о долларах сейчас?