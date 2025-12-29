Чи реально дорого продати долари 2006 року

Деякі долари вважаються старими. Так кажуть, через те, що їх випустили раніше. Проте це зовсім неправильне твердження, адже чинними залишаються долари, випущені після 1914 року.

Чи дорожче продаються долари 2006 року?

Зараз долари 2006 року мають таку ж цінність, як і інші. Тобто, купити їх можуть дорожче лише колекціонери через певні особливості, повідомляє 24 Канал.

На результат обміну впливає саме стан купюри. Нагадаємо, що у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношена банкнота", повідомляє НБУ.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– вказав регулятор.

Це означає, що, якщо на таких банкнотах є невеликі пошкодження, вони можуть вільно обмінюватись. Інша справа, коли на купюрах є ознаки значного зношення. Тоді процедура виглядає так:

ви віддаєте сильно пошкоджену банкноту у банк;

банк, якому ви передали кошти, віддає їх банку-кореспонденту для обміну, повідомляє Нацбанк.

При інкасо ви отримаєте не всю суму. Адже ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще потрібно знати про долари?