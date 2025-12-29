Чи дорожче продаються долари 2006 року?

Зараз долари 2006 року мають таку ж цінність, як і інші. Тобто, купити їх можуть дорожче лише колекціонери через певні особливості, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Використовували як засіб оплати понад тисячу років: яка найстаріша валюта у світі досі в обігу

На результат обміну впливає саме стан купюри. Нагадаємо, що у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношена банкнота", повідомляє НБУ.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– вказав регулятор.

Це означає, що, якщо на таких банкнотах є невеликі пошкодження, вони можуть вільно обмінюватись. Інша справа, коли на купюрах є ознаки значного зношення. Тоді процедура виглядає так:

ви віддаєте сильно пошкоджену банкноту у банк;

банк, якому ви передали кошти, віддає їх банку-кореспонденту для обміну, повідомляє Нацбанк.

При інкасо ви отримаєте не всю суму. Адже ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще потрібно знати про долари?