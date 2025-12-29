Чи дорожче продаються долари 2006 року?

Зараз долари 2006 року мають таку ж цінність, як і інші. Тобто, купити їх можуть дорожче лише колекціонери через певні особливості, повідомляє 24 Канал.

На результат обміну впливає саме стан купюри. Нагадаємо, що у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношена банкнота", повідомляє НБУ.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– вказав регулятор.

Це означає, що, якщо на таких банкнотах є невеликі пошкодження, вони можуть вільно обмінюватись. Інша справа, коли на купюрах є ознаки значного зношення. Тоді процедура виглядає так:

  • ви віддаєте сильно пошкоджену банкноту у банк;
  • банк, якому ви передали кошти, віддає їх банку-кореспонденту для обміну, повідомляє Нацбанк.

При інкасо ви отримаєте не всю суму. Адже ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще потрібно знати про долари?

  • Зараз найбільший номінал серед доларових банкнот – 100. Проте раніше перелік таких купюр був значно більший. У минулому столітті з обігу вивели банкноти 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, через відсутність потреби у таких номіналах.

  • Найбільша банкнота, яка колись існувала – 100 000 доларів. Ця купюра ніколи не перебувала в готівковому обігу. Її використовували банки ФРС між собою, для внутрішніх розрахунків.

  • Щоб визначити чи є оригінальною доларова купюра, потрібно звернути увагу на елементи захисту. Для цього роздивіться банкноту під світлом. Огляньте, чи присутні на ній водяні знаки. Також спробуйте купюру "на дотик".