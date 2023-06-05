Последние изменения на рынке для доллара США

В понедельник, 5 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 104,31. Котировки выросли с начала торгов на 0,28%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,04 до 104,40.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

К теме! Главный стратег MPS считает, что американский доллар может упасть на 5% по отношению к другим валютам во второй половине 2023 года.

Ключевые факторы влияния на рынке

Новую неделю доллар начал с существенного роста, поскольку шансы повышения базовой ставки Федеральным резервом в этом месяце оценивают примерно на уровне 30%, пишет издание CNBC.

Напомним, что на прошлой неделе доллар зафиксировал значительный спад из-за заявлений нескольких представителей центрального банка США о поддержке принятия решения о паузе в процессе повышения ставок. С другой стороны, окончательное согласование позиции относительно потолка государственного долга США успокоило рынок.