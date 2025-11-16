Совсем не масонский знак: что на самом деле означает треугольник на долларах

Многие считают, что треугольник на долларе это масонский символ. Некоторые вообще видят в нем след иллюминатов. Однако на самом деле ситуация несколько иная.

Какое значение имеет треугольник, на долларе?

Дизайн любых банкнот создается с учетом истории и сверхважных символов для государства, сообщает 24 Канал.

Доллары – не исключение. Как отмечает BBC, треугольник не является мистическим символом. Он лишь традиционно обозначает триединство, характерное для христианства. То есть, Святую Троицу:

Отца;

Сына;

Святого Духа.

Глаз внутри треугольника также имеет большое значение. Именно этот символ можно встретить в старой литературе и на разного рода религиозных изображениях. Так называемый "глаз Провидения" является символом Бога, который наблюдает за человечеством.

Обратите внимание! "Глаз Провидения" еще называют Всевидящим оком и Божьим глазом.

Что еще важно знать о долларе сейчас?