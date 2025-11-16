Зовсім не масонський знак: що насправді означає трикутник на доларах
- Трикутник на доларі символізує Святу Трійцю, яка складається з Отця, Сина і Святого Духа.
- "Око Провидіння" всередині трикутника є символом Бога, що наглядає за людством.
Багато хто вважає, що трикутник на доларі це масонський символ. Дехто взагалі вбачає в ньому слід ілюмінатів. Проте насправді ситуація дещо інша.
Яке значення має трикутник, що на доларі?
Дизайн будь-яких банкнот створюється з урахуванням історії та надважливих символів для держави, повідомляє 24 Канал.
Долари – не виняток. Як зазначає BBC, трикутник не є містичним символом. Він лише традиційно позначає триєдність, характерну для християнства. Тобто, Святу Трійцю:
- Отця;
- Сина;
- Святого Духа.
Око всередині трикутника також має неабияке значення. Саме цей символ можна зустріти у старій літературі та на різного роду релігійних зображеннях. Так зване "око Провидіння" є символом Бога, що наглядає за людством.
Зверніть увагу! "Око Провидіння" ще називають Всевидячим оком та Божим оком.
Що ще важливо знати про долар зараз?
Регулятор зобов'язав українські фінустанови приймати усю валюту, яка вважається чинною. Йдеться, зокрема, про банкноти з незначними пошкодженнями. Якщо ця вимога не виконується, можна звернутися в НБУ зі скаргою.
У 2013 році була випущена нова банкнота 100 доларів. Вона відрізняється кольором та має нові інноваційні елементи захисту