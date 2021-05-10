В Соединенных Штатах Америки рынок труда восстанавливается не столь быстрыми темпами, как ожидали, тогда как уровень безработицы снова начал расти. Эти факторы могут привести к тому, что темпы инфляции будут в разы выше, чем прогнозировала Федеральная резервная система США .

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Доллар ослабил свои позиции

Слабый отчет по занятости в США побудил инвесторов свернуть растущие длинные позиции по доллару, зато ключевые конкуренты национальной валюты США, включая британский фунт и австралийский доллар, тестировали максимальные уровни.

Индекс американского доллара остановился на уровне 90,178 впервые с 26 февраля. Зато британский фунт прибавил в цене 0,8% , поднявшись до 1,0436 доллара. Британская валюта достигла этого показателя впервые с конца февраля. Позиции фунта даже не ослабили заявления лидера Шотландии о том, что повторный референдум за независимость неизбежен.

Позиции доллара ослабли / Инфографика CBNC

Стратег австралийского банка Commonwealth Bank Ким Манди отметил, что нестабильный тренд падения доллара США может продолжиться и на следующей неделе. Кроме того, он прогнозирует, что евро достигнет отметки выше 1,22 доллара. Сейчас к урс европейской валюты вырос на 0,1% до 1,2172 доллара.

Неожиданно медленное восстановление на рынке труда США только усиливает терпеливый подход Федерального комитета по открытому рынку по отношению к денежно-кредитной политике. Улучшение перспектив мировой экономики создает давление на доллар США.

Австралийский доллар стал еще одним бенефициаром тенденции к ослаблению доллара США. Нацвалюта Австралии почти обновил двухмесячный рекорд и остановился на уровне 0,78535 доллара США. Канадский доллар поднялся до 1,2111 доллара США. Это новый максимум за три с половиной года.