Последние изменения на рынке валют

В ходе торгов в четверг, 13 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 100,32. Котировки с начала сессии потеряли 0,20%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,23 до 101,61.

Обратите внимание Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом

Доллар зафиксировал худшую сессию на рынке за последние 5 месяцев. Трейдеры восприняли последние данные об инфляции в США как сигнал, что Федеральный резерв может фактически завершить цикл повышения ключевой ставки к концу месяца, пишет издание CNBC.

Кроме того, в паре с евро доллар ослаб более чем на 1%, достигнув наихудшего уровня за более чем год. Во время утренних торгов в Азии позиции евро достигли пиковой отметки 15 месяцев.

К теме! За второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Динамика других валют: