Последние изменения на рынке валют
В ходе торгов в четверг, 13 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 100,32. Котировки с начала сессии потеряли 0,20%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,23 до 101,61.
Обратите внимание Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже
Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78. Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 100,79, сообщает CNBC.
Что происходит с долларом
Доллар зафиксировал худшую сессию на рынке за последние 5 месяцев. Трейдеры восприняли последние данные об инфляции в США как сигнал, что Федеральный резерв может фактически завершить цикл повышения ключевой ставки к концу месяца, пишет издание CNBC.
Кроме того, в паре с евро доллар ослаб более чем на 1%, достигнув наихудшего уровня за более чем год. Во время утренних торгов в Азии позиции евро достигли пиковой отметки 15 месяцев.
Динамика других валют:
- Японская иена выросла на 0,3% против доллара США, зафиксировав лучший результат с середины мая;
- Британский фунт также на неделе смог достичь пиковой отметки на рынке по 15 месяцев.