Отсылка к религии: что означает треугольник на долларах США

Вокруг некоторых символов, которые изображены на американских долларах, возникают достаточно серьезные дискуссии. В частности, речь идет о треугольнике на долларах.

Что означает треугольник на долларах

Прежде всего стоит заметить, что треугольник – это древний символ христианской Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. В частности, известно, что раньше даже Бога изображали с треугольным нимбом над головой, пишет BBC.

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С раннехристианских времен Всевидящее око символизировало собой Бога, а треугольник – Святую Троицу. Оба эти символы изображены на 1-долларовой купюре США. Их можно заметить на верхушке незавершенной пирамиды, что является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки.

Больше интересных деталей о купюре в 1 доллар: