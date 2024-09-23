Отсылка к религии: что означает треугольник на долларах США

23 сентября 2024, 18:20
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Автор: Вита Свирневская

Источник:

BBC

Вокруг некоторых символов, которые изображены на американских долларах, возникают достаточно серьезные дискуссии. В частности, речь идет о треугольнике на долларах.

Что означает треугольник на долларах

Прежде всего стоит заметить, что треугольник – это древний символ христианской Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. В частности, известно, что раньше даже Бога изображали с треугольным нимбом над головой, пишет BBC.

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С раннехристианских времен Всевидящее око символизировало собой Бога, а треугольник – Святую Троицу. Оба эти символы изображены на 1-долларовой купюре США. Их можно заметить на верхушке незавершенной пирамиды, что является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки.

Больше интересных деталей о купюре в 1 доллар:

  • Дизайн банкноты номиналом в 1 доллар ни разу не меняли с 1963 года;
  • Как объясняют, одна из ключевых причин – это то, эту купюру подделывают довольно редко;
  • По состоянию на 2023 год в обращении было 14,5 миллиарда банкнот номиналом 1 доллар, согласно данным Statista.