Что означает глаз на долларах

История Ока Провидения достигает еще 800 года до нашей эры. В целом этот символ - аллегория Всевидящего Бога. Этот символ используют различные религиозные течения, просветительские движения и т.д., информирует The Hill. Среди самых известных – масоны и иллюминаты. В BBC добавляют, что треугольник символизирует Святую Троицу.

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Этот символ изображен на купюре номиналом 1 доллар. Всевидящее око изображено на верхушке незавершенной пирамиды, что является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки, которую утвердили в 1780-х годах. Вокруг этого изображения на банкноте существует немало теорий заговоров. Но, вероятнее всего, Всевидящее око является воплощением идеи глаз Бога на "духовной стороне печати".

Значение символов на долларах США / Фото Unsplash

Также стоит добавить, что дизайн банкноты в 1 доллар остается неизменным с 1963 года. Одна из главных причин – это то, эту банкноту подделывают нечасто. Кроме того, именно на купюрах 1 доллар впервые появилась надпись "In God We Trust".