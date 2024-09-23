Что означает треугольник на долларах
Прежде всего стоит заметить, что треугольник – это древний символ христианской Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. В частности, известно, что раньше даже Бога изображали с треугольным нимбом над головой, пишет BBC.
Интересно США спровоцировали ежедневные рекорды на фондовом рынке Индии
С раннехристианских времен Всевидящее око символизировало собой Бога, а треугольник – Святую Троицу. Оба эти символы изображены на 1-долларовой купюре США. Их можно заметить на верхушке незавершенной пирамиды, что является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки.
Больше интересных деталей о купюре в 1 доллар:
- Дизайн банкноты номиналом в 1 доллар ни разу не меняли с 1963 года;
- Как объясняют, одна из ключевых причин – это то, эту купюру подделывают довольно редко;
- По состоянию на 2023 год в обращении было 14,5 миллиарда банкнот номиналом 1 доллар, согласно данным Statista.