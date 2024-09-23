Що означає трикутник на доларах

Перш за все варто зауважити, що трикутник – це стародавній символ християнської Святої Трійці: Отця, Сина і Святого Духа. Зокрема, відомо, що раніше навіть Бога зображували із трикутним німбом над головою, пише BBC.

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З ранньохристиянських часів Всевидяще око символізувало собою Бога, а трикутник – Святу Трійцю. Обидва ці символи зображені на 1-доларовій купюрі США. Їх можна помітити на верхівці незавершеної піраміди, що є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки.

Більше цікавих деталей про купюру в 1 долар: