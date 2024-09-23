Що означає трикутник на доларах
Перш за все варто зауважити, що трикутник – це стародавній символ християнської Святої Трійці: Отця, Сина і Святого Духа. Зокрема, відомо, що раніше навіть Бога зображували із трикутним німбом над головою, пише BBC.
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З ранньохристиянських часів Всевидяще око символізувало собою Бога, а трикутник – Святу Трійцю. Обидва ці символи зображені на 1-доларовій купюрі США. Їх можна помітити на верхівці незавершеної піраміди, що є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки.
Більше цікавих деталей про купюру в 1 долар:
- Дизайн банкноти номіналом в 1 долар жодного разу не змінювали з 1963 року;
- Як пояснюють, одна з ключових причин – це те, цю купюру підробляють досить рідко;
- Станом на 2023 рік в обігу було 14,5 мільярда банкнот номіналом 1 долар, згідно з даними Statista.