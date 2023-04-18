Останні зміни на ринку
У вівторок, 18 квітня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,27% до 101,82, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,64 – 102,14.
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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:
- Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
- Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;
- Фахівці з компанії MPS очікують, що у другому півріччі долар США може втратити 5%.
Долар повернувся до знецінення
Долар втрачає позиції на ринку після публікації кращих ніж очікували даних про зростання у другій економіці світу. Йдеться про Китай. Зокрема, ВВП країни зросло за перший квартал зріс на 4,5%, тоді як експерти очікували, що цей показник складе 4%, пише видання CNBC.
Зазвичай у той день, коли є позитивні дані про Китай ви отримаєте пристойне ралі товарних валют, валют ринків, які розвиваються і пом'якшення долара, який ми починаємо бачити. Кращі дані про Китай також сприймають, як позитивну новину для євро через великий виробничий сектор,
– заявив експерт по ринках з ING.
Додамо, що у середині квітня 2023 року американський долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців. Усе через очікування трейдерів про потенційне завершення циклу підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют:
- Євро виросло на 0,39%. Додамо, що на минулому тижні ця грошова одиниця досягла рекордного значення за рік;
- Фунт паралельно подорожчав на 0,48% з початку торгового дня. Напередодні британська валюта досягла пікового значення за 10 місяців.