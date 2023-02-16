Последние изменения на рынке

По состоянию на четверг, 16 февраля 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,20% к 103,71, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,53 – 103,89. За день до этого доллар зафиксировал максимум за 6 недель на уровне 104,11.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,68, по данным CNBC.

Доллар ослабевает на рынке, поскольку инвесторы добавляют в свои портфели более рисковые валюты. Этому способствуют данные о положительной тенденции для первой экономики мира – США. Следовательно, растет уверенность в перспективах глобального роста, даже несмотря на то, что Федеральный резерв планирует и дальше повышать базовую ставку, пишет CNBC.

Поступают убедительные данные, побуждающие людей оценить сценарий "рецессии армагеддона", которого все ожидали в начале года,

– прокомментировал ситуацию стратег TraderX.

Ранее американский регулятор заявлял, что он может повысить ставку выше 5%. Напомним, что сейчас этот показатель составляет 4,5% – 4,75%, что является пиковым уровнем с 2007 года, говорится в материале Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.

Динамика других валют

Евро подорожал на 0,2% по отношению к доллару США. В целом позиции официальной валюты Еврозоны на 11,5% выше минимального значения за 20 лет, зафиксированного в сентябре 2022 года, пишет издание Reuters.

Британский фунт усилил свои позиции на рынке на 0,21%, в то время как во время предыдущей торговой сессии эта валюта потеряла более 1%. Японская иена также дорожает, подтолкнув доллар к потере 0,3% в этой паре.