Курс доллара к рублю на сегодня

По состоянию на 28 января курс доллара к рублю демонстрирует положительную динамику. Однако цена доллара опустилась ниже важного уровня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 98,6 рубля. За день доллар подорожал на 1,32%, но за 5 дней – потерял 1,22%. С начала года курс доллара к рублю упал более чем на 13%.

Напомним, что в конце 2024 года российский рубль существенно подешевел по отношению к доллару США. В частности, в конце ноября американская валюта подорожала до пикового уровня за более чем 2 года. Тогда курс пересек отметку в 114 рублей за доллар США.

Тогда как с начала января рубль начал постепенно расти в цене. Для примера, 2 января российская валюта демонстрировала рост, но стоимость американской валюты все еще продолжается выше отметки в 110 рублей.