Курс долара до рубля на сьогодні

Станом на 28 січня курс долара щодо рубля демонструє позитивну динаміку. Проте ціна долара опустилася нижче важливого рівня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 98,6 рубля. За день долар подорожчав на 1,32%, але за 5 днів – втратив 1,22%. З початку року курс долара до рубля впав на понад 13%.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року російський рубль суттєво подешевшав щодо долара США. Зокрема, в кінці листопада американська валюта подорожчала до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс перетнув позначку в 114 рублів за долар США.

Тоді як з початку січня рубль почав поступово зростати в ціні. Для прикладу, 2 січня російська валюта демонструвала зростання, але вартість американської валюти все ще тривається вище позначку в 110 рублів.