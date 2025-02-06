Российские власти спасают рубль, спровоцировав обвал топовых валют мира

Доллар и евро продолжают дешеветь в России. Выделяют сразу несколько причин, почему российский рубль укрепляет позиции на рынке.

Курс евро к рублю на сегодня

Курс евро существенно снизился по отношению к российскому рублю. Об этом свидетельствует динамика валютной пары по состоянию на 6 февраля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, курс евро равен 100,49 рубля. Единая валюта Еврозоны упала в цене на 1,41%. Более того, с начала 2025 года позиции евро относительно рубля ослабли почти на 12%.

Стоит внимания! Евро все еще торгуется выше отметки в 100 рублей, но курс отошел от максимума за 2024 год. Напомним, что 27 ноября курс евро в России взлетел до 119,5 рубля.

Курс доллара к рублю

Российский рубль также дорожает по отношению к доллару США. На данный момент курс колеблется на уровне 97 рублей за доллар. Американская валюта потеряла 0,96% относительно рубля за день. Выделяют несколько причин подорожания рубля на валютном рынке, по данным Trading Economics:

Российские власти начали спасать рубль от обесценивания;

Надежды на рынке, что президент США Дональд Трамп будет способствовать завершению войны России против Украины.

Напомним, что в конце ноября 2024 года американский доллар подорожал по отношению к рублю до пикового уровня за более чем 2 года. Тогда курс пересек отметку в 114 рублей за доллар США.