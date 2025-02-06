Самые дорогие валюты мира

Рейтинг самых дорогих валют мира возглавляет национальная валюта страны на Ближнем Востоке. Речь идет о Кувейте. Об этом пишет 24 Канал.

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По состоянию на февраль 2025 года самой дорогой валютой мире является кувейтский динар, который ввели в обращение в 1961 году. Один доллар равен 0,31 динара, тогда как за один кувейтский динар можно приобрести 3,26 доллара, по данным Google Финансы. С начала года кувейтский динар подорожал на 0,30%.

К теме! В первую тройку самых дорогих валют мира входят бахрейнский динар (1 динар – 2,65 доллара) и оманский риал (1 риал – 2,60 доллара). Валюты подорожали на 0,84% и 0,37% с начала года соответственно.

Из европейских валют в рейтинг попали британский фунт стерлингов, швейцарский франк и евро и швейцарский франк. Эти денежные единицы заняли 6, 8 и 9 места среди самых дорогих валют мира соответственно. На последней строчке оказался американский доллар, который с января 2025 года зафиксировал незначительный спад