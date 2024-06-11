Доллар подорожал до максимума за 4 недели

Доллар демонстрирует сильные позиции на рынке в преддверии публикации важного отчета об инфляции в США. Более того, американская валюта зафиксировала новый максимум.

Как изменились позиции доллара за 11 июня 2024 года

Во вторник, 11 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,22. Этот индикатор сейчас демонстрирует положительную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 105,10 – 105,46.

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Во время сегодняшних торгов доллар также подорожал до пикового уровня с 14 мая, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что влияет на доллар США

Американский доллар взлетел до самого высокого уровня за 4 недели в преддверии публикации ожидаемого отчета по инфляции в США. Данные за май могут повлиять на решение Федерального резерва по снижению ключевой ставки. В частности, речь идет о временных рамках.

Ожидания трейдеров относительно потенциального изменения монетарной политики центральным банком США уже в сентябре немного снизились. Примерно 50% считают, что шансы принятия такого решения реальны, тогда как другие 50% не поддерживают эту позицию.

Кроме того, сильные чем ожидали данные о рынке труда в США спровоцировали новую волну беспокойства, что инфляция может оставаться устойчивой. На этом фоне центральный банк США может быть менее склонным к снижению ставок в ближайшие месяцы.