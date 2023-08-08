Доллар продолжает укреплять позиции на рынке

В ходе торгов во вторник, 8 августа 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,60. Котировки выросли на 0,54%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для этого индикатора составляет от 102,07 до 102,61.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на динамику доллара США

Доллар продолжает дорожать на рынке. В частности, во время торгов во вторник Индекс доллара США выиграл от новых не слишком положительных данных об экономике Китая. Например, объемы импорта и экспорта второй экономики мира сокращались скорее в июле, чем ожидали. Это свидетельствует о нестабильном экономическом восстановлении Китая, а также о падении глобального спроса.

Любопытно! Также напомним, что рубль продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро. Однако ожидают, что российская валюта будет и дальше ослабевать, а также может пересечь важную психологическую отметку.

Кроме того, ожидается, что США удастся избежать серьезных проблем для экономики и реализовать лучший сценарий для страны на фоне агрессивной монетарной политики Федерального резерва. К тому же Индекс доллара США отошел от минимума, зафиксированный в конце прошлой недели на фоне смешанного отчета о рынке труда.

В то же время рынок ожидает новых данных об инфляциях, поскольку от этого будет зависеть следующий шаг центрального банка США, пишет издание CNBC.